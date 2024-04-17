وزير الدفاع العراقي: ضرورة وجود تنسيق وتعاون مع التحالف الدولي

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الاتحادي ثابت العباسي، اليوم الأربعاء، أن اللجان العسكرية قطعت أشواطاً مهمة مع التحالف الدولي، مشيرا الى وجود جلسات قريبة أخرى لإنضاج الاتفاقات المقبلة.

وقال العباسي خلال مؤتمر صحفي عقده في السليمانية، حضرته وكالة شفق نيوز، إن الجانب العراقي كان لديه عقود جاهزة حول عملية تجهيز الأسلحة لطيران الجيش ومجالات الدفاع الجوية، وقد تم التوقيع من قبل الجانب الأمريكي وممثل وزارة الدفاع الاتحادي.

وأضاف أن الجانب العراقي يؤكد على ضرورة بقاء التعاون والتنسيق الاستخباري مع التحالف الدولي وكذلك بما يخص الإسناد الجوي.

وبين الوزير ان اللجان العسكرية العراقية قطعت شوطا مهماً مع التحالف الدولي بعد جلستين من المفاوضات، مؤكدا أن الاتفاق نضج بين الطرفين وهنالك اجتماعات قريبة أخرى.

وأمس الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التزامهما بالشراكة الإستراتيجية الدائمة بين العراق والولايات المتحدة، وناقشا رؤيتهما للتعاون الثنائي الشامل بموجب اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين العراق الولايات المتحدة لعام 2008.