وزير الدفاع التركي: نحترم حدود وسيادة جيراننا وخاصة العراق

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن بلاده تحترم حدود دول الجوار وسيادتها، وأن تواجدها في العراق هو لمكافحة التنظيمات "الإرهابية".

وقال أكار في كلمة بمركز قيادة "غولجوك" البحرية وفقا لوكالة "الأناضول" التركية الرسمية: "هدفنا الوحيد هو محاربة الإرهاب. يجب أن يعلم الجميع أننا في شمالي العراق (إقليم كوردستان) بسبب تعشيش الإرهابيين في المنطقة".

وأضاف: "نحترم حدود وسيادة جيراننا وخاصة العراق البلد الشقيق والصديق ولا ينبغي لأحد أن يشك في هذا".

وأكد أنه ليس لتركيا أي هدف آخر في سوريا والعراق سوى تحييد الإرهابيين الذين يستهدفون المواطنين الأتراك منذ 40 عاما، من شمالي العراق.

وأشار إلى أن عدد "الإرهابيين" الذين تم تحييدهم في عمليتي مخلب "البرق" و"الصاعقة" شمالي العراق منذ انطلاقها في 23 أبريل/ نيسان الماضي، ارتفع إلى 68، في حين بلغ مجموعهم في سوريا والعراق منذ يناير/ كانون الثاني الماضي 953.