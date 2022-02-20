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وزير الدفاع التركي عقب لقائه "بارزاني وحسين": هناك توافق مع العراق لمكافحة "الإرهابيين"

Category: سیاسة

Date: 2022-02-20T11:25:24+0000
وزير الدفاع التركي عقب لقائه "بارزاني وحسين": هناك توافق مع العراق لمكافحة "الإرهابيين"

شفق نيوز/ أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، يوم الأحد، عقب محادثاته مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ورئيس إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني عن توافق على مكافحة "الإرهابيين".

وفي تصريحات صحفية عقب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن بألمانيا، أكد خلوصي أكار أن هناك "ثمة توافقا بشأن ضرورة التخلص من الإرهاب بأسرع وقت"، لافتا إلى أنه "شرح خلال الجلسات واللقاءات الثنائية، كفاح تركيا ضد تنظيمات "بي كا كا/ ي ب ك"، و"داعش" و"غولن" الإرهابية، وتطلعات بلاده من الدول الصديقة والحليفة بخصوص التعاون في مكافحة الإرهاب".

ولفت أكار إلى "تمركز إرهابيي "بي كا كا" بشمال العراق وسوريا، وإلى محاولات التنظيم إقامة ممر إرهابي في شمال سوريا خلال الأعوام الماضية"، موضحا أن "تركيا قامت بتمزيق ذلك الممر عبر بطولات وتضحيات جنودها (في إشارة إلى العمليات التي قامت بها ضد التنظيمات)".

كما تطرق أكار إلى لقاءاته مع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ورئيس إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارازني، ورئيس حكومة الإقليم، مسرور بارزاني، مشددا على أن "تركيا تحترم حدود واستقلال وسيادة كافة جيرانها، كما أنها في الوقت ذاته تحرص على حماية أمنها، وستواصل كفاحها حتى القضاء على آخر إرهابي".

وأكد وزير الدفاع التركي أن "قيام بلاده بعمليات ضد الإرهاب في اقليم كوردستان لا يعني عدم احترام جيرانها، بل مساعدتهم على التخلص من العناصر الإرهابية المتمركزة هناك".

واشار إلى أن "هناك توافقا خلال مباحثاته مع المسؤولين العراقيين بشأن ضرورة تطهير المنطقة من العناصر الإرهابية بأسرع وقت، وأنه أكد للجانب العراقي على أن تركيا تكافح الإرهاب منذ 40 عاما، و يتعين التخلص من آفة الإرهاب بأسرع وقت، وأنها ستواصل استهداف الإرهابيين أينما كانوا، في سبيل ذلك".

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