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وزير الدفاع الامريكي: نؤيد استقلال العراق ونقف ضد اي طرف يحاول تهديده

Category: سیاسة

Date: 2021-11-20T06:27:19+0000
وزير الدفاع الامريكي: نؤيد استقلال العراق ونقف ضد اي طرف يحاول تهديده

شفق نيوز/ قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم السبت إن بلاده ستواصل مساندتها للعراق في دعم سيادته واستقلاله من خلال التصدي للتدخل الإيراني، وتنظيم داعش.

وقال أوستن في كلمة له في أعمال منتدى (حوار المنامة 2021)، إن التزامات الولايات المتحدة لأمن الشرق الاوسط قوية واكيدة، و سندافع عن مصالحنا ونعزز قوة الردع في المنطقة عبر مزيد من القوات متى ما تطلب الأمر ذلك.

وأضاف "سنحمي قواتنا من هجمات طهران ووكلائها، و سنواصل العمل مع الشركاء في العراق وسوريا لهزيمة داعش".

كما أكد الوزير على مساندة سيادة واستقلال العراق "ضد أي طرف يحاول تهديده او استغلاله"، قائلا: سندافع عن حرية العراق وسيادته".

وعن انسحاب القوات الأمريكية من العراق قال الوزير: إن علاقتنا جيدة مع العراق، سنواصل العمل مع شركائنا هناك بتدريب القوات الامنية وتزويدها بالمعلومات من اجل هزيمة التنظيم المتشدد والتصدي للأعمال الإرهابية.

أوستن لفت إلى أنه على إيران أن لا تتخيل أنها ستقوض علاقاتنا في المنطقة، معتبرا أن إيران السبب الأول لعدم الاستقرار في المنطقة وحتى خارجها، وعليها تقليل العنف والنزاعات في المنطقة، وإذا لم ترغب إيران في الدبلوماسية فهناك سبل أخرى.

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