وزير الدفاع الامريكي: اللجنة العسكرية العليا مع العراق ستنطلق خلال أيام

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد ج. أوستن، يوم الخميس، بأن اللجنة العسكرية العليا مع العراق ستنطلق خلال أيام، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق.

وقال أوستن، في بيان حول بداية اجتماع مجموعة العمل، ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الولايات المتحدة والحكومة العراقية ستبدآن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) في الأيام المقبلة، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق (JSCD) في عام 2018. واشنطن العاصمة، في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس 2023. ويعكس بدء عملية للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) التزام الولايات المتحدة العميق بالاستقرار الإقليمي والسيادة العراقية".

وتابع: "ستمكن للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، بناءً على النجاحات التي حققتها حملة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) في العراق بالشراكة مع قوة المهام المشتركة – لعملية العزم الصلب . حل كجزء من التحالف العالمي لهزيمة داعش".

وببيّن أن "اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) تعتمد على الاجتماع الافتتاحي للجنة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والعراق، الذي عقد يومي 7 و8 آب 2023. وخلال هذا الاجتماع، التزمت الولايات المتحدة والعراق ببدء لجنة عسكرية رفيعة المستوى لمناقشة كيفية انتقال مهمة التحالف لهزيمة داعش وفقًا لجدول زمني يأخذ في الاعتبار هناك ثلاثة عوامل رئيسية: التهديد الذي يشكله داعش، والمتطلبات التشغيلية والبيئية، ومستويات قدرة قوات الأمن العراقية".

ولفت إلى أن "مجموعات عمل خبراء من المتخصصين العسكريين والدفاعيين، ستقوم بدراسة هذه العوامل الثلاثة وتقديم المشورة للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) بشأن التطور الأكثر فعالية لمهمة التحالف ضد داعش، مما يضمن عدم ظهور داعش مرة أخرى، بالتشاور مع شركاء التحالف في جميع مراحل العملية.

وأوضح أنه "يتواجد أفراد عسكريون أمريكيون في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، كجزء من مهمة عملية العزم الصلب لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين لقوات الأمن العراقية في قتالها المستمر ضد داعش. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بعراق آمن ومستقر وذو سيادة".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة والعراق يتمتعان بشراكة عميقة ومثمرة في المسائل الأمنية خلال السنوات العشر الماضية منذ أن دعت الحكومة العراقية الولايات المتحدة والتحالف لمحاربة داعش، بما في ذلك السنوات السبع التي تلت الهزيمة الإقليمية لداعش في العراق. يعكس بدء عملية للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) تطور العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ويؤكد التزامنا بتعميق تعاوننا الأمني لتعزيز الاستقرار داخل العراق والمنطقة".

وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أكدت في وقت سابق اليوم الخميس، عن نجاح المفاوضات مع أمريكا والاتفاق على تشكيل "لجنة عسكرية عليا"، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إيفاءً بالتزاماتها الوطنية وتماشياً مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية، بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".