وزير الداخلية الإيراني يصل الى بغداد لبحث ملفات ذات اهتمام متبادل

شفق نيوز/ وصل وزير الداخلية الإيراني احمد وحيدي، يوم الثلاثاء، الى العاصمة العراقية بغداد.

وذكر بيان لوزارة الداخلية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري استقبل نظيره الإيراني احمد وحيدي والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي، اذ رحب الشمري بوحيدي، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الجارين".

وسيجري الوزير الضيف والوفد المرافق له اجتماعاً مع نظرائهم في وزارة الداخلية لبحث عدد من الملفات ذات الإهتمام المتبادل.