وزير الداخلية الإيراني يزور العراق عقب مكالمة هاتفية لنائب رئيسي مع الكاظمي

شفق نيوز/ أفادت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية الإيرانية، بأن وزير الداخلية الايراني أحمد وحيدي سيتوجه اليوم الأربعاء، الى العراق.

وقالت الوكالة في خبر مقتضب، إنه "من المقرر أن يتوجه وحيدي الى العراق اليوم الاربعاء لإجراء محادثات مع المسؤولين العراقيين لحل المشاكل التي يواجهها بعض الزوار الايرانيين وتسهيل عملية دخولهم الاراضي العراقية".

وفي السياق، طالبت السلطات الإيرانية مواطنيها بالامتناع عن الذهاب إلى حدود خسروي (المنذرية) الرابط بين محافظة ديالى العراقية وايران في الوقت الحالي.

وقالت السلطات في بيان، "على الزائرين الراغبين في السفر من معبر خسروي الحدودي إلى الزيارة الأربعينية الامتناع عن زيارة هذه الحدود في الوقت الحالي".

وأضافت، ان "الجانب العراقي ليس لديه شروط مواتية على هذه الحدود، بما في ذلك توفير المياه ونقل الحجاج".

وتابعت ان "سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العراق يحاول حل المشكلة".

كما ذكرت وكالة انباء فارس أن "النائب الاول لرئيس الجمهورية الايراني محمد مخبر اتصل هاتفيا برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وناقش معه القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وفي السياق، قال مكتب الكاظمي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تلقى اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية محمد مخبر".

وأكد مخبر وفقاً للبيان، "أهمية مبادرة الحوار الوطني وجهود الحكومة العراقية في تقريب وجهات النظر، مشيداً بمنهج الحكمة والعقلانية في معالجة الأزمة السياسية في العراق".

وجرى خلال الاتصال التباحث في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وبما يصب في مصلحة شعبي البلدين الجارين، وبحث أيضاً أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وتطرق الاتصال إلى جهود الحكومة بمختلف مؤسساتها في تقديم التسهيلات والحماية الأمنية لجميع الزائرين الذين يحيون أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) في مدينة كربلاء المقدسة".

وامس الثلاثاء، كشفت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، عن دخول أكثر من 173 ألف زائر أجنبي الى البلاد براً وجواً للمشاركة في الزيارة الأربعينية التي تصادف يوم السبت 17 أيلول الجاري.

وقال المتحدث الرسمي بأسم هيئة المنافذ الحدودية وعضو خلية الاعلام الحكومي علاء الدين القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "88 ألف و644 زائراً دخلوا عبر منفذ زرباطية في محافظة واسط، فيما دخل 15 الف و550 زائراً عبر منفذ الشيب في ميسان".

وفي البصرة، "دخل 54 الف و 786 زائراً عبر منفذ الشلامجة و 698 زائرا عبر منفذ سفوان"، وفقاً للقيسي.

وفي ديالى، "دخل 9 آلاف و380 زائراً عبر منفذ المنذرية"، فيما دخل 507 زوار عبر مطار بغداد الدولي، كما دخل 3 آلاف و620 زائراً عبر مطار النجف الدولي، ليكون العدد النهائي 173 ألف و185 زائراً، بحسب القيسي.