وزير الداخلية العراقي يوجه عبر شفق نيوز رسالة "اطمئنان" للعراقيين

شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الاحد، رسالة "اطمئنان وامان" الى العراقيين، وذلك بعد الادلاء بصوته في الانتخابات النيابية العامة.

وقال الغانمي في تصريح لوكالة شفق نيوز، بعد الادلاء بصوته في الاقتراع العام، إن "الخطة الأمنية شملت جميع التحديات، سواء المباشرة على المراكز الانتخابية وغير المباشرة"، مبيناً أنها تنفذ "باشتراك جميع صنوف القوات الأمنية",

وأضاف "لم نسجل اي خرق امني يوم امس"، مؤكداً أن "الخطط الأمنية نجحت في الزيارات المليونية وكذلك في التصويت الخاص وستنجح في التصويت العام وهذا رسالة اطمئنان وامان للشعب العراقي".

وخاطب وزير الداخلية، المواطنين قائلاً، "نحتاج الى وقفة جادة لانبثاق حكومة قوية"، مشيراً إلى أن "جميع الطرق مفتوحة كما أن جميع الاليات متاحة لتنقل الناخبين ولايوجد اي حظر على التجوال".

وشرع العراقيون اليوم الأحد بالإدلاء بأصواتهم في خامس انتخابات تشريعية لهم منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين على يد القوات الأمريكية وحلفائها في العام 2003.

وفتحت مراكز الاقتراع المنتشرة في عموم البلاد أبوابها عند الساعة 7.00 بالتوقيت المحلي أمام الناخبين وسط رقابة دولية، واجراءات امنية مشددة.