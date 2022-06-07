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وزير الداخلية العراقي يعلن من إيران إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل تدريجي

Category: سیاسة

Date: 2022-06-07T09:51:56+0000
وزير الداخلية العراقي يعلن من إيران إلغاء تأشيرات الدخول بين البلدين بشكل تدريجي

شفق نيوز/ أعلن وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الثلاثاء، أن حكومة بلاده تعمل على إلغاء تأشيرات الدخول مع إيران بشكل تدريجي.

وقال الغانمي في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الإيراني في العاصمة طهران عقب وصوله إلى إيران في زيارة رسمية، إنه "يمكن إلغاء التأشيرة لقرابة 2000 زائر إيراني يوميا.

وعن محاور زيارته قال الوزير إنه إجتمع مع نظيره الإيراني، انه "خلال هذا الاجتماع "ناقشنا موضوع ضمان الأمن في الحدود المشترکة بین البلدین والعدید من القضایا ذات الاهتمام المشترك بما فيها المعابر غیر الشرعیة للحدود والاتجار بالمخدرات والبشر.

وأضاف أن "تفشي وباء کورونا کان له أثر سلبي علی حركة الزوار بين البلدين وبعد السیطرة علی هذا المرض، فقد شهدنا فتح ممرات جویة بین البلدین وإلغاء التأشیرات للمسافرین جواً بین العراق و إیران".

وفي إشارة إلى تكلفة الرحلات الجوية قال الغانمي "نعمل على توفير التسهيلات اللازمة لزوار الأربعين".

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