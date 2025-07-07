وزير الداخلية العراقي يعاقب ضباطاً شاركوا في فعالية تضمنت "دعس" العلم الأمريكي

شفق نيوز- بغداد/ صلاح الدين

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجّه بعقوبات إدارية بحق عدد من ضباط الوزارة، على خلفية مشاركتهم في فعالية جماهيرية شهدت "دعس" العلم الأمريكي، أُقيمت مؤخراً في قضاء طوزخورماتو بمحافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "الشمري أصدر أوامر بنقل إلى الحدود لكل من ضابط برتبة عميد، واثنين برتبة عقيد، بعد توثيق مشاركتهم في فعالية نظمها الأهالي خلال مراسم عاشوراء".

وأشار إلى أن "هذه الإجراءات جاءت استناداً إلى تعليمات مركزية تمنع على منتسبي الأجهزة الأمنية الانخراط في فعاليات تحمل طابعاً سياسياً أو دبلوماسياً، لما قد تسببه من إحراج أو توتر في العلاقات الخارجية للعراق".

وتُظهر اللقطات المصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الأشخاص، بينهم ضباط بزي رسمي، يسيرون فوق علمي الولايات المتحدة وإسرائيل المرسومين على أحد شوارع القضاء، في مشهد أثار تفاعلاً واسعاً، خصوصاً من قبل حسابات أميركية مؤثرة.