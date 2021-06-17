وزير الداخلية العراقي: حرس إقليم كوردستان كان لهم الدور الكبير في دحر داعش

شفق نيوز/ بحث وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الخميس، مع وفد كوردي رفيع المستوى ضم عددا من المعنيين بالشأن الأمني من بينهم أمين عام وزارة شؤون البيشمركة في اقليم كوردستان العراق جبار ياور، الملفات الأمنية بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

وذكر بيان للمكتب الاعلامي لوزير الداخلية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الوزير بحث جملة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها التنسيق والتعاون وتعزيز الأمن والاستقرار خاصة في المناطق المشتركة بين القوات الأمنية الاتحادية وحرس الإقليم.

واضاف أنه جرى بحث تعزيز الأمن في المناطق الحدودية ودعم القوات المشتركة بالمعدات القتالية، وتكثيف العمل على نصب الكاميرات الحرارية خاصة ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث لقيادة المنطقة الأولى في حدود محافظة السليمانية وكذلك حلبجة.

وأكد وزير الداخلية على أن قوات حرس إقليم كوردستان العراق كان لها الدور الكبير في دحر عصابات داعش الإرهابية ومكافحة الجريمة.

من جانبه، قدم الوفد الكردي الشكر والتقدير للسيد وزير الداخلية على اهتمامه الكبير في دعم الأمن والاستقرار، فضلا عن التواصل الدائم مع مختلف صنوف الأجهزة الأمنية لتحقيق الأمن في مختلف مناطق البلاد.