وزير الداخلية العراقي: العالم العربي يواجه تهديداً وجودياً وإبادة جماعية

شفق نيوز/ قال وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، يوم الإثنين، إن العالم العربي يواجه تهديداً وجودياً وحملة إبادة جماعية، بعد يوم السابع من اكتوبر 2023.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع وزراء الداخلية العرب المنعقد في تونس، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وأضاف الشمري، "يواجه عالمنا العربي تهديداً وجـودياً وحملة إبادة جماعية وحرب وحشية يشـنها الكيان الصهيوني فـي قـطـاع غـزة وفلسطين المحتلة منـذ السـابـع مـن أكـتـوبر / تشرين الأول 2023 والتـي تـعـد جـرائـم حـرب نتيجـة اسـتهداف متعمـد لقتـل المـدنيين مـن النسـاء والأطفـال وتدمير متعمد للمستشفيات والمؤسسات التعليميـة وتعريضهم للجـوع ومنعهم من الحصـول علـى المساعدات الإنسانية وندعوكم الى تبنـي اعلان صريح بالإدانة والاستنكار لهذه الجرائم ضد الإنسانية".

وعن الوضع الداخلي العراقي، اشار الشمري الى ان "وزارة الداخليـة فـي جمهوريـة العـراق وضعت اسـتراتيجية أمنية شـاملة لتحقيـق نقلة نوعيـة وعلـى أسـس علميـة مدروسـة لتطـوير وتحـديث المنظومـة الأمنيـة والشـرطية وتـوفير الـدعم المـادي واللوجسـتي مـن معـدات حديثـة وتنفيـذ المشاريع الأساسية لضمان قيـام كافـة تشكيلات وزارتنـا الخدميـة ووحـدات انفـاذ القـانون الشرطية والأمنيـة بالمهـام بشكل فعـال لتحقيـق الامـن والاستقرار واثمـرت تـلـك الإجـراءات الـى انخفاض معـدل الجريمـة بنسبة 40 %".

وتابع وزير الداخلية العراقي، "لا زالت وزارتنـا ماضية في توقيـع وابـرام مذكرات التعاون الأمنـي مـع كافـة الـدول الشقيقة حيث سيتم توقيـع مـذكرات التفاهم للتعاون الأمنـي قريبـا مـع كـل مـن (الجمهورية التونسية، جمهوريـة مصـر العربيـة، الجمهوريـة العربيـة السـورية، المملكـة المغربيـة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية).