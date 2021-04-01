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وزير الداخلية السعودي: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ‏

Category: سیاسة

Date: 2021-04-01T11:16:36+0000
وزير الداخلية السعودي: أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن المملكة ‏

شفق نيوز/ قال وزير الداخلية السعودي إن التعاون الأمني بين بلاده والعراق يشهد ‏تطورا مستمرا، مشيرا إلى أن ذلك يعد شاهدا على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن ‏المملكة‎.‎

وقال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، في تغريدة عبر "تويتر": "زيارة دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للمملكة استجابة ‏لدعوة خادم الحرمين الشريفين، ولقائه بولي العهد، تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص ‏قيادتي البلدين على تعزيزها في المجالات كافة".

وأكد وزير الداخلية السعودي أن "التعاون الأمني بين المملكة والعراق يشهد ‏تطورا مستمرا وتنسيقا وثيقا، وتحققت من خلاله نجاحات في شتى الملفات الأمنية"، مشيرا إلى أن ذلك "يعد شاهدا على إيمان المملكة العميق بأن أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن ‏المملكة‎."‎

 

 

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