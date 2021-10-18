وزير الخارجيَّة يؤكد أهميّة انعقاد اللجنة العراقية الإمارتية في بغداد

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الاثنين، على ضرورة عقد اجتماع اللجنة العراقية الإماراتية في العاصمة بغداد، وإنجاز الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.

وذكر إعلام وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين التقى بوزير الدولة في وزارة الخارجيَّة الإماراتيّة خليفة شاهين المرر، في مقر جناح الإمارات بمعرض أكسبو دبي 2020، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم تطلعات الشعبين.

وأشاد حسين بحسب البيان، بالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات العراقية الإماراتية في المجالات كافة، مشدداً على ضرورة تنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليميَّة والدوليَّة.

وأشار إلى أهميّة تعزيز الجانب الاقتصاديّ والتعاون التجاريّ والاستثمار، مؤكدا حرص العراق على انعقاد اللجنة العراقيَّة الإمارتيَّة المُشترَكة بدورتها العاشرة في بغداد بأسرع وقت ممكن وإنجاز مذكرات التفاهم والاتفاقيات بين البلدين.

ودعا حسين الشركات والمستثمرين الإماراتيين إلى المساهمة الفاعلة في حركة الاعمار والسوق الاستثماريّة العراقية، مشيراً إلى أن إجراءات الحكومة العراقيَّة أسهمت في تسهيل وتهيئة الفرص الاستثماريّة.

ولفت وزير الخارجية العراقي إلى أهميّة زيادة التبادل التجاريّ بين العراق والإمارات.

من جانبه، أكَّد الوزير الإماراتيّ على أهميّة العلاقات بين البلدين وحرص القيادة في دولة الإمارات على تنشيط آليات التعاون الثنائيّ، مُشيراً إلى أهميّة العراق ودوره في المنطقة.

واكد حرص بلاده على تنمية المصالح المشتركة في المجالات المختلفة التي تعود وتعزز المنافع المتبادلة بين الشعبين والبلدين الشقيقين، مشيراً إلى توجيهات قيادة الإمارات بالانفتاح الكامل مع العراق.