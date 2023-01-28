وزير الخارجيَّة المغربيّ يصل إلى العراق لإفتتاح سفارة بلاده في بغداد

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجيَّة المغربيّ ناصر بوريطة، صباح اليوم السبت، يصل إلى بغداد في زيارة رسميَّة تستغرق يومًا واحدًا.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في بيان اليوم، إن بوريطة سيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السودانيّ، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، و يفتتح سفارة بلاده في بغداد.

وستشهد الزيارة إضافة إلى افتتاح سفارة المغرب في بغداد توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.