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وزير الخارجيَّة العراقي يؤكد لنظيرته الفرنسيَّة على دور العراق في المنطقة

Category: سیاسة

Date: 2022-09-19T20:30:07+0000
وزير الخارجيَّة العراقي يؤكد لنظيرته الفرنسيَّة على دور العراق في المنطقة

شفق نيوز/ التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحدة في دورتها الـ 77 المُنعقدة في نيويورك، مع وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاترين كولونا. 

وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان الجانبين بحثا الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة في مُختلف المجالات، وسُبُل تعزيز التشاور والتنسيق بين بغداد وباريس.

وفي الشأن الداخليّ العراقيّ، اشار البيان الى ان حسين أطلع نظيرته الفرنسيَّة على الوضع في العراق وما يشهده من حراك للقوى السياسيّة من أجل الوصول إلى حلول مُشترَكة لعقد جلسة لمجلس النواب خلال الأيام المُقبلة، بهدف تشكيل الحكومة.

وبحسب البيان؛ ان الوزيرين بحثا عددا من القضايا الإقليميّة والدوليّة التي تحظى بالاهتمام المُشترَك، مُؤكّدين على ضرورة العمل من أجل خفض التوتر وتحقيق التهدئة في المنطقة، وتجنُّب التصعيد الذي لن يخدم أيّ طرف.

وتطرق الوزيران إلى العلاقات الثنائيَّة بين السعوديّة والجُمهُوريَّة الإسلاميَّة الإيرانيَّة، وتحسنها في مجالات معينة، وأكّد الجانبان على ضرورة إستمرار المُباحثات التي بدأت في بغداد، والدفع بالحلول التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنميّة، مُؤكَّداً أنَّ العراق يؤديّ دور السلام في المنطقة وفق للبيان. 

كما ناقش الوزيران الحرب الروسيَّة-الأوكرانيَّة وتأثيرها على الأمن الغذائيّ العالميّ، مُشيرَين إلى مُبادرة العراق في تشكيل مجموعة الإتصال العربيَّة، التي تسعى إلى إيقاف الحرب بين الجانبين.

ونقل البيان عن وزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة تأكيدها على حرص حكومتها على استقرار العراق، مُؤكَّدةً دعم فرنسا الكامل للحوار الوطنيّ الذي أطلقته الحكومة العراقيَّة لأنه الحل الأمثل لتشكيل حكومة جديدة، كما اشارت إلى حرص الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون على عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في نسخته الثانيَّة المُزمع عقده في عمّان، وفقا للبيان.

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