وزير الخارجيَّة العراقي يدعو نظيره الإيرانيّ إلى تنفيذ الاتفاقات المُتعلقة بالحدود وشط العرب

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، نظيره الايراني إلى البدء بالخطوات التنفيذيّة للاتفاقات المُتعلقة بالحدود البريّة والبحريّة، وكريّ مجرى شط العرب.

وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان وزيرها التقى يوم السبت المُوافق 25 أيلول2021، وزير الخارجيَّة الإيرانيّ د. حسين أمير عبد اللهيان، على هامش أعمال الدورة الـ76 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة، في نيويورك".

واضاف البيان؛ انه "جرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات العراقيَّة الإيرانيَّة في مُختلف الاصعدة، وتبادل وجهات النظر بشان التطورات السياسيَّة والإمنيَّة في المنطقة".

وأكَّد الوزير على أنَّ "العراق قدم جميع الإجراءات اللازمة لتأمين وصول الزوار الإيرانييّن لاداء الزيارة الأربعينيّة، مُعرباً عن أمله في البدء بالخطوات التنفيذيّة للاتفاقات المُتعلقة بالحدود البريّة والبحريّة، وكريّ مجرى شط العرب".

وشدد على أهميّة استمرار التنسيق ومواصلة اللجان اجتماعاتها الفنيّة، مُشيراً إلى المشاكل المائيّة التي يمر بها العراق بسبب عدم حصول العراق على حصصه المائيّة أو تحريف مجرى بعض الأنهار الأمر الذي تسبب بتبعات بيئة واقتصاديّة.

وأشاد الجانبان بالزيارة الأخيرة التي أجراها دولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ إلى طهران ولقائه بفخامة الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي.

وناقشا أيضاً المطالبات الماليّة الإيرانيّة مقابل شراء الغاز والكهرباء في ظل العقوبات الاقتصاديّة المفروضة على إيران.

كما أكَّد حسين؛ على أنَّ العراق ينطلق في تعامله مع الأوضاع السياسيَّة والأمنيَّة في المنطقة وفقاً لمصالح العراق الوطنيَّة، ويتمثل هذا بحرصه على استتباب السلّم والاستقرار في المنطقة، والتي كانت الهدف الرئيسيِّ لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة؛ وفقا للبيان.