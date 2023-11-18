وزير الخارجيَّة العراقي يدعو نظيره الليبيّ  لزيارة بغداد

شفق نيوز/ وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين يوم السبت، الدعوة لنظيره الليبي عبدالهادي الحويج لزيارة بغداد وذلك في اتصال هاتفي تلقاه حسين بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز..

واشار البيان؛ إلى أنه جرى خلال الإتصال بحث سُبُل تطوير العلاقات الثنائيَّة بين بغداد وطرابلس والدفع بها إلى مديات تُلبي تطلعات الشعبين الشقيقين، كما إستعرض الوزيران أهم التحديات الوطنية المشتركة، سيما في مجالات الإقتصاد، الإرهاب، وإعادة الإعمار والتنميَّة، مُشيراً إلى التجربة العراقيّة في مجال مكافحة الإرهاب التي يمكن للعراق أنَّ يقدمها لمساعدة الأشقاء في دولة ليبيا.

وأشار الوزير حُسين إلى أنَّ سفارة جمهوريَّة العراق في طرابلس سيتم إفتتاحها قريباً، مُبيناً أنَّ وزارة الخارجيَّة العراقيَّة قد أتمت تسمية رئيساً للبعثة العراقيَّة، يأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين الجانبين.

واستعرض حسين الملفات المهمة في مقدمتها، تطورات الوضع السياسيّ، الاقتصاديّ والأمنيّ في العراق، مُبيّناً أهم السُبّل التي تنتهجها الدبلوماسيَّة العراقيَّة في تعزيز أمن واستقرار المنطقة وإشادة العلاقات على أساس المصالح المتوازنة والمُشترَكة مع جميع الأطراف، سيما مع دولة ليبيا، التي تربط العراق معها، علاقات تاريخيَّة وثقافيَّة كبيرة.

من جهته، أعرب وزير الخارجيَّة الليبيّ، عن شكره لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة، على ما أبدته حكومة وشعب العراق جرّاء الزلزال الذي ضرب مدينة درنة في ليبيا وعدد من المناطق القريبة منها، مُشيداً بالمواقف الإنسانيَّة للجاليَّة العراقيَّة في دولة ليبيا للغرض نفسه، طالباً إمكانيَّة تبادل الخبرات مع الجانب العراقيّ والإفادة من التجربة العراقيَّة في المجالات الأمنيَّة والاقتصاديّة، والإعمار والتنميَّة ومكافحة الإرهاب؛مُشيداً بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وفي الختام، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين الدعوة إلى نظيره الليبيّ لزيارة بغداد.