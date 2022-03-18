وزير الخارجيَّة العراقي يبحث مع نظيره الليتوانيّ تطورات الحرب الأوكرانيَّة - الروسيَّة

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع نظيره الليتوانيّ آخر التطورات في الحرب الأوكرانيَّة-الروسيَّة.

وذكر بيان للخارجية العراقية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن ذلك جاء "خلال اتصال هاتفيّ تلقاه من وزير خارجيَّة ليتوانيا السيّد غابريليوس لاندسبيرغيس، يوم الخميس الموافق 2022/3/17".

واضاف؛ أنه "جرى خلال اللقاء أيضاً بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وتأثيرات الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المستوى الإنسانيّ، وعلى السلم والأمن الدوليين، وكذلك في آثارها الاقتصاديّة الكبيرة على دول العالم ومنها العراق".

وأشار البيان؛ أن حسين عبر "عن قلق العراق إزاء التطورات بين روسيا وأوكرانيا، وتدهور الأوضاع الإنسانيَّة هناك، وأهميَّة الاحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة، ووقف القتال وبما يحفظ الأمن في المنطقة وشعوبها".

كما ناقش الوزيران موضوع العراقيين طالبيّ اللجوء في ليتوانيا وكيفية التعامل مع هذه الحالة الإنسانيّة، وتسوية أوضاعهم، وفقا للبيان.

من جانبه عرض وزير الخارجيَّة الليتوانيّ وجهة نظر حكومته حول الحرب الدائرة وتداعياتها السياسيّة، والاقتصاديّة والإنسانيَّة، بحسب بيان وزارة الخارجية العراقية.