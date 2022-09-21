سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الخارجيَّة العراقي يبحث مع ماكغورك تنفيذ "الحوار الاستراتيجي"

Category: سیاسة

Date: 2022-09-21T06:46:36+0000
وزير الخارجيَّة العراقي يبحث مع ماكغورك تنفيذ "الحوار الاستراتيجي"

شفق نيوز / بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع عضو مجلس الأمن القوميّ مُنسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك، آليّة تنفيذ الخطوات التي تم اعتمادها خلال جلسة الحوار الستراتيجيّ.

جاء ذلك، على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها الـ 77 المُنعقدة في نيويورك، وفقاً لبيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين العراق والولايات المُتحدة الأمريكيّة وخاصة العلاقات العسكريّة والأمنيّة وآليّة تنفيذ الخطوات التي تم اعتمادها خلال جلسة الحوار الستراتيجيّ.

وتناول اللقاء، الأوضاع الإقليميّة في المنطقة، وبحث التطورات الجاريّة فيها، وعلاقات العراق مع دول المنطقة.

وأكَّد حسين، أنَّ "العراق يسعى من خلال دوره المُحوريّ على أنَّ يكون عامل ومصدر للاستقرار والتهدئة والوساطة لحل الخلافات ما بين بعض دول المنطقة".

من جانبه، أعرب بريت ماكغورك، وفقاً للبيان، عن "تقديره للجُهُود التي يبذلها العراق في تعزيز السلّم والاستقرار في المنطقة".

related

وزير الخارجية العراقي يدعو نظيره الكازاخستاني لزيارة بغداد بهدف "إلغاء التأشيرات"

Date: 2022-03-23 13:38:15
وزير الخارجية العراقي يدعو نظيره الكازاخستاني لزيارة بغداد بهدف "إلغاء التأشيرات"

وزيرا الخارجية العراقي والإيراني يتفقان على "لقاء قريب"

Date: 2022-04-08 14:24:31
وزيرا الخارجية العراقي والإيراني يتفقان على "لقاء قريب"

صالح في الأمم المتحدة: لا سلام في المنطقة دون استقرار العراق

Date: 2021-09-23 18:44:52
صالح في الأمم المتحدة: لا سلام في المنطقة دون استقرار العراق

علاقات طهران وواشنطن على طاولة عراقية-أمريكية

Date: 2021-09-26 19:04:26
علاقات طهران وواشنطن على طاولة عراقية-أمريكية

الكاظمي يخاطب السياسيين قبيل مغادرته إلى نيويورك: تحلوا بالصبر والهدوء

Date: 2022-09-19 16:33:59
الكاظمي يخاطب السياسيين قبيل مغادرته إلى نيويورك: تحلوا بالصبر والهدوء

بغداد وطهران تناقشان التحديات المناخية وملف المياه وتتحدثان عن تعاون بشأن "الغبار"

Date: 2022-05-29 09:22:43
بغداد وطهران تناقشان التحديات المناخية وملف المياه وتتحدثان عن تعاون بشأن "الغبار"

قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية وصالح يلتقي وزير الخارجية الامريكي

Date: 2019-09-22 19:17:24
قمة ثلاثية عراقية أردنية مصرية وصالح يلتقي وزير الخارجية الامريكي

خلال تسلمه دعوة حضور "قمة بغداد"... رئيسي: إيران تحمل هاجس حل مشاكل العراق

Date: 2021-08-10 19:07:52
خلال تسلمه دعوة حضور "قمة بغداد"... رئيسي: إيران تحمل هاجس حل مشاكل العراق