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وزير الخارجيَّة العراقي يبحث عقد "مؤتمر بغداد" مع نظيريه الأردني والفرنسي

Category: سیاسة

Date: 2022-09-19T19:03:08+0000
وزير الخارجيَّة العراقي يبحث عقد "مؤتمر بغداد" مع نظيريه الأردني والفرنسي

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، مع وزير الخارجيَّة الأردنيّ أيمن الصفدي، ووزيرة الخارجيَّة الفرنسيَّة كاترين كولونا، عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بنسخته الثانيَّة، المُزمعُ عقده في العاصمة الأردنيَّة عمّان.

وذكر بيان للخارجية ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن الاجتماع الثلاثيّ المُشترَك الذي عُقِد على هامش أعمال الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها الـ77 المُنعقدة في نيويورك، ناقش التحضيرات المُتعلقة بجدول أعمال وأهداف المُؤتمر، الذي يهدف لإدامة الحوار بين الدول المعنيّة ولخلق حالة التعاون والاستقرار في المنطقة وبناء الشراكات الاقتصاديّة، وحماية العراق من التهديدات الخارجيَّة.

واضاف البيان؛ أنه في ختام الإجتماع إقترح وزير الخارجيَّة فؤاد حسين على نظيريه الأردنيّ والفرنسيّ، أنَّ تكون سكرتارية المُؤتمر بنسخته الثانيَّة، مُشترَكة وبإدارة عراقيَّة.

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