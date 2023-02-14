وزير الخارجية يؤكد حرص العراق استمرار التنسيق مع أمريكا لمكافحة الإرهاب

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجيَّة، فؤاد حسين، يوم الثلاثاء، على ضرورة استمرار التنسيق المُشترَك بين العراق وأمريكا للقضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاربة الايدولوجيات المتطرفة، مشدداً على حرص الحكومة العراقيَّة على توفير أفضل وسائل التدريب والتأهيل للقوات الأمنية.

وذكر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس مجلس الوزراء استقبل في مقر إقامته بالعاصمة واشنطن، نائبة مُساعد وزير الدفاع الأمريكيّ لشُؤُون الأمن الدوليّ، تريزا ستيفن جوينوف، وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المشترَك والإشادة بجهود القوات الأمريكيَّة في مساعدة العراق في القضاء على عصابات داعش الإرهابيَّة والتعاون العسكريّ والأمنيّ مع القوات العراقيَّة، واستعراض جُهُود العراق في تحقيق الإستقرار والأمن للمنطقة.

وأشار حسين إلى ضرورة إستمرار التنسيق المُشترَك للقضاء على بقايا التنظيمات الإرهابيَّة ومُحاربة الايدولوجيات والافكار المُتطرفة الداعمة لهذا التنظيم، وحرص الحكومة العراقيَّة على توفير أفضل وسائل التدريب والتأهيل للقوات العراقيَّة الأمنيَّة بمُختلِف اشكالها.

ولفت إلى التزام العراق بتحقيق أفضل العلاقات الوديَّة المُتوازنة مع دول الجوار والمنطقة وعدم إستخدام الأراضيَّ العراقيَّة للاعتداء على الغير وعدم السماح للغير بالتدخل بشُؤُون العراق، وعدم الدخول في نزاعات وصراعات والحرص على تقريب وجهات النظر بين الأطراف المُختلِفة وبناء علاقات جيدة مبنيَّة على أساس المصالح المُشترَكة.

وبين حسين دور العراق الرافض للحروب بشكل مبدئيّ لما عاناه الشعب العراقيّ لعقود من الزمن من هذه الحروب، وأكَّد السعيّ الدائم ضمن مُبادرة جامعة الدول العربيَّة في إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا التي أثرت على العالم كله من جميع النواحيّ السياسيَّة والإقتصاديَّة والإجتماعيَّة والإنسانيَّة.

من جانبها، جوينوف على دعم الولايات المتحدة للعراق في تحقيق الاستقرار وبناء قواته المُسلحة ودعم جُهُود العراق في تحقيق الاستقرار في المنطقة.