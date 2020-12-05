وزير الخارجية يكشف عن 6 مساعٍ لحكومة الكاظمي ويؤشر "أزمات" توتّر المنطقة

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين، يوم السبت، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تسعى لفرض هيبة الدولة وإجراء الانتخابات بموعدها المحدد، مشددا على تجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات.

وقال حسين خلال كلمته في مؤتمر حوار المنامة الذي ينعقد في البحرين، وتابعته وكالة شفق نيوز، إن "الحُكُومة تعمل على إعادة إعمار المُدُن المُحرّرة بعد أن تحرّرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابيّ، وعلى بسط سيطرة الدولة على جميع المناطق والمُدُن التي استباحها هذا التنظيم الإرهابيّ، وإعادة المُهجَّرين والنازحين إلى مناطق سُكناهم".

وأضاف أن "الحُكُومة تسعى إلى فرض هيبة الدولة وسلطة القانون واستكمال مُتطلَّبات إجراء انتخابات حُرَّة ونزيهة في العام المُقبل، والاستجابة للمطالب الشعبيَّة التي عبَّرت عنها التظاهرات وتجنيب العراق أن يكون ساحة للصراعات أو مُنطلَقاً للاعتداء على دول الجوار".

واشار وزير الخارجية إلى أن "التداخُلات والتشابُكات التي يشهدها عالمنا على صعيد علاقاته الدوليَّة لا تجعل أيّ دولة في مأمن ومعزل عن التحدِّيات"، داعيا إلى "المحافظة على الأمن الإقليميّ والدوليّ وتحقيق مُتطلّباته".

ولفت إلى أن "غياب آليّات حلِّ النزاعات في المنطقة جعلها من أكثر مناطق العالم توتُّراً وتأزُّماً، وخلَّفت أوضاعاً من عدم الاستقرار ترسَّخت آثارُها"، موضحا "في مقدمة الأزمات القضيَّة الفلسطينيَّة وحقّ تقريرِّ المصيرِ للشعبِ الفلسطينيِّ على وفقِ إرادتِه، ورؤية قيادتِه، والصراعات في سوريّةَ وليبيا واليمن".

وتابع حسين أن "إرساء دعائم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقَّق ما لم يتمَّ انتهاج سياسات ثابتة وواقعيَّة ودائميَّة لحلّ بُؤر الصراعات ونزع فتيل الأزمات في المِنطقة بالسُبُل السلميَّة".