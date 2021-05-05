وزير الخارجية يحث الأمم المتحدة على تطوير القطاع الزراعي العراقي

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، يوم الأربعاء، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إلى تطوير قدرات المختصين العراقيين في مجاليّ الزراعة والبيئة، مشيراً إلى استمرار مفاوضات العراق مع دول الجوار لضمان حصصه المائية.

وذكر إعلام وزارة الخارجية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن حسين بحث في روما، مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية التابع للأمم المتحدة جيلبير انغبو، افاق التعاون بين العراق والصندوق بما يسهم في تنمية وتطوير القطاع الزراعي العراقي، والاستفادة من خبرات وامكانيات الصندوق في تنمية هذا المجال.

وناقش حسين، بحسب البيان، إمكانية فتح مكتب للصندوق في العراق خاصة في ظل توجه الحكومة العراقية لدعم القطاع الزراعي كأحد القطاعات الاقتصادية المهمة، مؤكداً على اجراء مفاوضات مستمرة مع تركيا وإيران بخصوص الحصص المائية للعراق.

وأكد الوزير حاجة العراق لتطوير مهارات وامكانيات المتخصصين العراقيين الزراعيين في وزارتي الزراعة والبيئة من خلال إقامة الصندوق دورات تساعدهم في بناء القدرات الضرورية لتحقيق التنمية الزراعية، بالتعاون مع منظمات ووكالات الأمم المتحدة في روما (IFAD ،FAO ،WFP).

ووجه حسين دعوة لرئيس الصندوق الدولي لزيارة العراق والاطلاع على الواقع الزراعي وتشخيص احتياجات العراق لتحقيق التنمية الزراعية.