وزير الخارجية يترأس اجتماع مجلس التعاون العراقي الاوروبي

شفق نيوز/ ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، أعمال الدورة الثالثة لمجلس التعاون العراقيّ الأوروبيّ في العاصمة البلجيكية بروكسل، للتباحث بشأن التعاون التجاريّ والإقتصاديّ وسُبُل تطويره.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن نائب رئيس الوزراء العراقي، والممثل الأعلى للشؤون الخارجيَّة والسياسة الأمنيَّة في الإتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، ترأسا أعمال الدورة الثالثة لمجلس التعاون العراقيّ الأوروبيّ، بمُشارَكة وكلاء وزارات الخارجيَّة والهجرة والنقل والبيئة ورئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجيَّة العراقيَّة وسفير جُمْهُوريَّة العراق لدى الإتحاد الأوروبيّ وسفير جُمْهُوريَّة العراق في برلين، وممثلين عن وزارات التجارة والنفط والماليَّة، وعن حكومة إقليم كوردستان، ومن الجانب الأوروبيّ وزراء خارجيَّة فنلندا والسويد والتشيك واليونان والدنمارك ومفوضة الهجرة في الإتحاد الأوروبيّ وممثلي الدوائر المعنيَّة.

وتم خلال الإجتماع بحث عدد من المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك وفي مقدمتها التعاون التجاريّ والإقتصاديّ وسُبُل تطويره، واستثمار الإمكانيات الموجودة لدى الجانبين وبالاخص التعاون في مجال الطاقة والدعم الذي يمكن للإتحاد الأوروبيّ أنَّ يقدمه للعراق في تطوير البنيَّة التحتية لقطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى مُناقشة مواضيع التعاون الماليّ والبيئة والهجرة.

من جانبه أكَّد جوزيب بوريل ووزراء خارجيَّة الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبيّ دعمهم للعراق وحكومته في سعيها لتطبيق برنامجها الحكوميّ في مُكافحة الفساد وبناء دولة ديمقراطيَّة تسود فيها مبادئ حقوق الإنسان.

كما أشاد الجانب الأوروبيّ بالدور المحوريّ الذي يلعبه العراق في المنطقة بوصفه عامل إستقرار وعلى الأخص دوره في الاتفاق السعوديّ الإيرانيّ.

كما تم خلال الاجتماع الإعلان عن تشكيل اللجنة الفرعيَّة المُختصة بالتعاون الإنمائيّ بين العراق والإتحاد الأوروبيّ.

وعلى هامش أعمال الدورة الثالثة لمجلس التعاون بين العراق والاتحاد الأوروبيّ، التقى فؤاد حسين بجوزيب بوريل، وجرى خلال اللقاء بحث المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك بين العراق والإتحاد الأوروبيّ وسُبُل تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وبين حسين أهمّيَّة إتفاق الشراكة والتعاون الذي يأطر العلاقة مع الإتحاد الأوروبيّ.

كما تم التباحث بشأن أعمال اللجان الثلاث المنبثقة عن إتفاق الشراكة والتعاون وآليات العمل في المرحلة القادمة التي من شأنها أنَّ تضع العلاقة المتميزة بين جُمْهُوريَّة العراق والإتحاد الأوروبيّ على أرض الواقع.

من جانبه، اكد بوريل التزام الإتحاد الأوروبيّ ببنود الإتفاقيَّة والأطر الخاصة بتفعيلها، مشيرا إلى أهمّيَّة العراق الجيوسياسيَّة بالنسبة للإتحاد الأوروبيّ، والدور الفعال للدبلوماسيَّة العراقيَّة في المنطقة.

وتم التباحث بشأن الأوضاع الإقليميَّة والدوليَّة الراهنة التي تهم الجانبيين.