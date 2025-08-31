وزير الخارجية يترأس اجتماعاً موسعاً لبحث التحديات المائية والبيئية في العراق

شفق نيوز- بغداد

ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، فؤاد حسين، يوم الأحد، اجتماعاً موسعاً لبحث التحديات المائية والبيئية في العراق.

وذكر المكتب الإعلامي للوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الاجتماع تم عقده في مقر الوزارة وحضره وكيل الوزارة لشؤون العلاقات متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد سعيد، والمستشار طورهان المفتي، إضافةً إلى ممثلي وزارات الموارد المائية والبيئة والزراعة، والدائرتين القانونية والمنظمات في الوزارة.

وأكد حسين خلال الاجتماع، على أهمية دراسة الأوراق المقدمة من الوزارات المعنية، مشيراً إلى الأزمة المائية التي يعاني منها العراق وانعكاساتها المباشرة على تأمين مياه الشرب وعلى قطاعي الزراعة والبيئة، فضلاً عن تأثيرها في مختلف جوانب الحياة.

وشدد على ضرورة نشر الوعي البيئي لدى المواطنين، وترشيد استخدام المياه، والتعامل الأمثل معها في هذا الظرف الصعب، مؤكداً أهمية دور الإعلام والتوعية الإعلامية في هذا الخصوص.

وأشار حسين إلى أن "التحديات البيئية لم تعد مسألة محلية فحسب، بل أصبحت قضية عالمية تستوجب التعاون والتكامل في معالجتها"، موضحاً أن "التعامل معها يتطلب اتباع نهجين رئيسيين، هما: البُعد الإستراتيجي من جهة، والمعالجات الآنية من جهة أخرى".

وأكد على أن لوزارة الخارجية "دوراً محورياً من خلال تحريك المسارات الدبلوماسية مع الدول المجاورة وتعزيز التعاون الثنائي والإقليمي بشأن إدارة المياه المشتركة، إضافةً إلى متابعة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالموارد المائية والبيئة لضمان حقوق العراق ومصالحه الحيوية".

واستعرض المشاركون من ممثلي الوزارات والدوائر المعنية أوراق عمل تضمنت تشخيص التحديات البيئية والمائية على المستويين الداخلي والخارجي، ومناقشة الحلول المقترحة، كما بحث الاجتماع بالأرقام حجم الإيرادات المائية ونوعية المياه وتأثيراتها، إضافةً إلى وضع خطط إستراتيجية مستقبلية للأمن الغذائي، وسبل مواجهة شح المياه في مختلف القطاعات.

وأكد المجتمعون في ختام الاجتماع أهمية إطلاق خطة شاملة لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز التنسيق بين الوزارات والمؤسسات الوطنية، بالتوازي مع تكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان أمن العراق المائي والبيئي في المرحلة المقبلة.