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وزير الخارجية يبحث مع السفير الفرنسي عقد "مُؤتمر بغداد" الثاني في عمّان

Category: سیاسة

Date: 2022-11-14T17:08:51+0000
وزير الخارجية يبحث مع السفير الفرنسي عقد "مُؤتمر بغداد" الثاني في عمّان

شفق نيوز / ناقش نائب رئيس الوزراء العراقي، وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، يوم الاثنين، مع السفير الفرنسي إريك شوفالييه، إنعقاد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانيَّة في العاصمة الأردنية عمّان.

جاء ذلك، خلال استقبالَ وزير الخارجية العراقي، للسفير الفرنسي، في بغداد، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحث الجانبان، بحسب البيان، الموضوعات ذات الإهتمام المُشترَك وبما يساهم في تعزيز العلاقات الثنائيَّة بين البلدين الصديقين، ومن أبرزها عقد مُؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دورته الثانيَّة في عمان، بمُشارَكة فرنسا، لمُناقشة التحديات الإقليميَّة والدوليَّة وتحقيق المصالح المُشترَكة والتأكيَّد على دور العراق الحيويّ لإرساء دعائم الأمن والإستقرار في المنطقة.

واتفق الجانبان، على "التنسيق مع الجانب الأردنيّ للتهيئة لعقد المُؤتمَر، وناقشا مُخرجات قمة المناخ COP27 التي عقدت في شرم الشيخ، وكيفية تأسيس التعاون في هذا المجال".

من جانبه، قدم السفير الفرنسيّ التهانيّ والتبريكات لوزير الخارجية، بمُناسبة تشكيل الحكومة الجديدة، وتجديد الثقة له وزيراً لجُمْهُوريَّة العراق، مُؤكَّداً دعم الحكومة الفرنسيَّة للحكومة الجديدة.

وأشار شوفالييه، وفق البيان، إلى رسالة الرئيس الفرنسيّ إيمانويل ماكرون إلى رئيس الوزراء محمد شياع السودانيّ، التي تُوكَّد على "إستمراريَّة العلاقات مع العراق والعمل على تقويتها".

وفي الختام، أكَّد الجانبان، أهميَّة "تبادل الزيارات بين المسؤولين الفرنسيين والعراقيين لتعظيم التبادل التجاريّ وتوسيع العلاقات الاقتصاديَّة".

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