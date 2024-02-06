وزير الخارجية ونظيرته الهولندية يبحثان "الاعتداءات" الايرانية والامريكية على العراق

شفق نيوز/ صرّح نائب ئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، بأنه بحث مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز سلوت التي تزور بغداد حاليا "الاعتداءات" الإيرانية والأمريكية على العراق.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزيران في مبنى وزارة الخارجية العراقية في بغداد.

وقال الوزير خلال المؤتمر الذي خضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن هناك جالية كبيرة في هولندا وهي تؤدي دورا مهما سواء في الحياة السياسية أم الاجتماعية أو الاقتصادية او الثقافية داخل المجتمع الهولندي، مردفا بالقول، إن العلاقات الثنائية بين البلدين متعددة، وتطرقنا في هذه الزيارة إلى كيفية تقوية هذه العلاقات.

وأضاف أن الشركات الهولندية شركات في مجالات الزراعة، وإدارة المياه، والنفط معروفة، والكثير منها موجودة في الساحة العراقية، عادا تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفي المجالات كافة امراً "مهماً" وهي تستطيع أن تؤدي دورا مهما في مساعدة العراقيين في اعادة البناء الاقتصاد واعادة تأهيل البنى التحتية في البلاد.

كما أشار حسين إلى أنه في هذا الاجتماع تم التطرق الى العلاقات العسكرية والامنية، وهولندا أدت دورا مهما كجزء من التحالف الدولي، وفي حلف "الناتو" في الحرب ضد تنظيم داعش، ودعمها المستمر للقوات العراقية في حربنا ضد الإرهابيين، مؤكدا أن الحرب ضد الارهاب مازالت مستمرة.

ومضى بالقول: تحدثنا عن الوضع العام والوضع الأمني في المنطقة، مؤكدا على ضرورة الاستمرار في دعم الشعب الفلسطيني، ضرورة إيقاف الحرب على غزة وتوسيع المساعدات الإنسانية لاهالي القطاع.

وتابع الوزير بالقول، إنه ونظيرته الهولندية تكلما على العنف في المنطقة وخطورة استمراره ليس على شعوب المنطقة وحسب بل على السلم الإقليمي والدولي، منوها إلى تحدثهما عن الاعتداءات على الاراضي العراقية سواء من قبل إيران أو أمريكا.