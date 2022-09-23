وزير الخارجية لنظيرته الألمانية: لايزال العراق بحاجة إلى دعمكم

شفق نيوز/ التقى وزير الخارجيَّة العراقـيَّة فؤاد حسين، مع وزيرة الخارجيَّة الألمانيَّة السيّدة أنالينا بيربوك، على هامش اجتماعات الجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة بدورتها الـ77 المُنعقدة في ‫نيويورك‬، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وآفاق تعزيزها بما يخدم مصالح البلدين.

وذكرت الخارجية العراقية في بيان، ان حسين أبدى الشكر والتقدير لمواقف ألمانيا الداعمة للعراق، مُوضِحاً: نـُؤكـِّد شكرنا لألمانيا؛ لوُقوفها مع العراق، ودعمنا في معركتنا ضدّ داعش، ودعمنا في الأمم المتحدة، وتقديم المُساعَدات الإنسانيَّة، والدعم اللوجستيّ للقوات الأمنيَّة.

وأضاف مخاطبا نظيرته الألمانية: لايزال العراق بحاجة إلى دعمكم خُصُوصاً أنَّ لديكم تجربة في إعمار مُدُنكم التي خرَّبتها الحُرُوب، فضلاً عن خبرتكم في مجال النـُهُوض الاقتصاديِّ، مُعرباً عن تأكيّد العراق على الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مُستويات أعلى.

وقال حسين أيضا: نأمل فتح آفاق مُتعدِّدة في مجال التعاون الاقتصاديِّ، والتجاريِّ، والطاقة، وسُبُل مُواجهة تداعيات التغير المناخيّ بين البلدين، مُؤكَّداً على ضرورة التنسيق الأمنيِّ، والاستخباريِّ خُصُوصاً في مجال مكافحة الإرهاب، والقضاء على حواضنه الفكريَّة.

من جانبها أعربت وزيرة خارجيَّة ألمانيا أنالينا بيربوك عن أهمِّيَّة تطوير العلاقات الثنائيَّة بين البلدين في المجالات كافة، مُضيفةً: أنَّ برلين تـُؤكـِّد التزامها بدعم العراق على الصعد كافة.