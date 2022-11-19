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وزير الخارجية: لا يزال العراق ينسق مع العديد من الدول للقضاء على مصادر تمويل داعش

Category: سیاسة

Date: 2022-11-19T13:20:36+0000
وزير الخارجية: لا يزال العراق ينسق مع العديد من الدول للقضاء على مصادر تمويل داعش

شفق نيوز/ أكد وزير الخارجية العراقية فؤاد حسين، يوم السبت، أن بلاده تواصل تنسيقها مع مختلف دول العالم بهدف محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش.

وقال حسين في كلمة له خلال حوار المنامة، : "لا يزال العراق ينسق مع العديد من الدول حول العالم لمحاربة الإرهاب والقضاء على جميع مصادر تمويل داعش".

وأضاف "ندرك جميعًا في هذه المنطقة تأثير تغير المناخ ، وندعم جميع الجهود الدولية لضمان بيئة نظيفة للمستقبل".

وتابع حسين بالقول إن "إيجاد حلول دائمة لصراعات الشرق الأوسط هو المفتاح لإرساء الأمن الإقليمي ، مثل القضية الفلسطينية ، والأوضاع في اليمن وليبيا".

ووصل وفد حكومي عراقي رفيع يرأسه وزير الخارجية فؤاد حسين، صباح أمس الجمعة، إلى البحرين للمشاركة في منتدى حواري في العاصمة المنامة.

ووصل الوفد الذي يضم أيضا مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، إلى العاصمة البحرينية، للمشاركة في منتدى حوار المنامة، المنعقد للفترة من 18-20 تشرين الثاني، من العام الحاليّ، تحت عنوان "القواعد والمنافسة في الشرق الأوسط".

وانطلقت مساء أمس القمة الأمنية الثامنة عشرة "حوار المنامة 2022" بمشاركة واسعة تتجاوز 400 مشارك من دول مختلفة عبر تمثيل رفيع المستوى من وزراء ومسؤولين امنيين وقادة عسكريين واكاديميين.

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