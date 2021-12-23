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وزير الخارجية الإيطالي يزور أربيل وبغداد (تحديث)

Category: سیاسة

Date: 2021-12-23T09:11:23+0000
وزير الخارجية الإيطالي يزور أربيل وبغداد (تحديث)

شفق نيوز/ من المقرر أن يصل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو اليوم الخميس إلى مدينة أربيل في زيارة للقاء المسؤولين في اقليم كوردستان.

وأبلغ مصدر في حكومة الإقليم وكالة شفق نيوز، بأن زيارة الوزير تأتي لبحث العلاقات الثنائية في المجالات المختلفة بين الاقليم وايطاليا.

وأضاف المصدر أن الوزير سيجتمع مع رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني.

وسيزور وزير الخارجية الإيطالي العاصمة بغداد، سيلتقي كلا من: رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس الجمهورية برهم صالح، وفقا للمصدر.

وتابع بالقول إن الوزير الايطالي سيتفقد الكتيبة العسكرية الإيطالية في العراق وجنود بلاده ضمن بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو".

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