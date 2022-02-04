سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

وزير الخارجية الإيراني يكشف لنظيره العراقي عن "تحسن" علاقات بلاده مع السعودية

Category: سیاسة

Date: 2022-02-04T15:32:47+0000
وزير الخارجية الإيراني يكشف لنظيره العراقي عن "تحسن" علاقات بلاده مع السعودية

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان، يوم الجمعة، تطورات الأوضاع في المنطقة منها الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات.

وأكّد الوزير حسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إستقرار المنطقة هو أيضاً إستقراراً للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود والعمل مع دول المنطقة لإيقاف العنف".

وتطرق الجانبان إلى مجموعة من القضايا الحساسة والمهمة في المنطقة، وقدم وزير الخارجيَّة الإيرانيّ لنظيره العراقيّ إيجازاً عن آخر المُستجدات حول المُفاوضات الجارية في فيينا حول المشروع النوويّ مع الجانب الأمريكيّ والدول المعنية الأخرى، مُنوهاً أنَّ هناك خطوات يمكن إعتبارها إيجابية في هذا المسار.

من جانبه أكّد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، عن "سعادته باستمرار العملية التفاوضية، مُتمنياً الوصول إلى الاتفاق النهائيّ خدمة لمصلحة المنطقة وإستقرارها وإنعكاس ذلك على السلم العالميّ".

وفي محور آخر تم التطرق إلى الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات، وأكّد الوزير حسين إنَّ استقرار المنطقة هو أيضاً، أستقرار للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود من أجل العمل معاً مع دول المنطقة لإيقاف العنف.

وأشار وزير الخارجيَّة الإيرانيّ إلى العلاقات الثنائيَّة بين السعوديّة والجُمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وتحسنها في مجالات معينة، وأكّد الجانبان على ضرورة إستمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة،كما بحثا التعاون الثلاثيّ السعوديّ والإيرانيّ والعراقيّ من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات.

وفي مجال العلاقات الثنائيّة تم التطرق إلى مُختلف القضايا الثنائيّة واتفق الوزيران على اجتماع قريب يجمعهما في طهران.

related

بعد ايام من زيارة عبدالمهدي.. طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط

Date: 2019-09-30 13:45:33
بعد ايام من زيارة عبدالمهدي.. طهران: السعودية بعثت رسالة لروحاني عبر وسيط

الحرس الثوري يسمي دولتين وراء "اضطرابات العراق"

Date: 2019-12-04 12:44:17
الحرس الثوري يسمي دولتين وراء "اضطرابات العراق"

قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

Date: 2021-04-06 09:08:50
قراءة إسرائيلية لجولة الكاظمي الخليجية: ماذا عن نفوذ إيران؟

الرئيس العراقي ينقل "رسالة سلام" إيرانية إلى ثلاث دول عربية

Date: 2019-06-02 09:36:52
الرئيس العراقي ينقل "رسالة سلام" إيرانية إلى ثلاث دول عربية

عبداللهيان يكشف عن "مخطط أمريكي" للأوضاع في العراق

Date: 2019-10-30 15:41:09
عبداللهيان يكشف عن "مخطط أمريكي" للأوضاع في العراق

بعد مؤتمر بغداد.. استئناف اللقاءات السعودية - الايرانية حال تثبيت حكومة طهران

Date: 2021-09-01 10:04:04
بعد مؤتمر بغداد.. استئناف اللقاءات السعودية - الايرانية حال تثبيت حكومة طهران

إيران توضح موقفها من التقارب العراقي – السعودي

Date: 2020-12-05 14:53:04
إيران توضح موقفها من التقارب العراقي – السعودي

بومبيو يتحدث عن الهجمات في العراق: نطالب بغداد بالمزيد لحماية سفارتنا وقواتنا

Date: 2020-02-19 17:39:08
بومبيو يتحدث عن الهجمات في العراق: نطالب بغداد بالمزيد لحماية سفارتنا وقواتنا