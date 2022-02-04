وزير الخارجية الإيراني يكشف لنظيره العراقي عن "تحسن" علاقات بلاده مع السعودية

شفق نيوز/ بحث وزير الخارجيَّة فؤاد حسين مع نظيره الايراني حسين امير عبد اللهيان، يوم الجمعة، تطورات الأوضاع في المنطقة منها الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات.

وأكّد الوزير حسين في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إستقرار المنطقة هو أيضاً إستقراراً للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود والعمل مع دول المنطقة لإيقاف العنف".

وتطرق الجانبان إلى مجموعة من القضايا الحساسة والمهمة في المنطقة، وقدم وزير الخارجيَّة الإيرانيّ لنظيره العراقيّ إيجازاً عن آخر المُستجدات حول المُفاوضات الجارية في فيينا حول المشروع النوويّ مع الجانب الأمريكيّ والدول المعنية الأخرى، مُنوهاً أنَّ هناك خطوات يمكن إعتبارها إيجابية في هذا المسار.

من جانبه أكّد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، عن "سعادته باستمرار العملية التفاوضية، مُتمنياً الوصول إلى الاتفاق النهائيّ خدمة لمصلحة المنطقة وإستقرارها وإنعكاس ذلك على السلم العالميّ".

وفي محور آخر تم التطرق إلى الوضع الأمنيّ في الخليج واليمن وخطورة التصعيد وتعميق الازمات، وأكّد الوزير حسين إنَّ استقرار المنطقة هو أيضاً، أستقرار للعراق، ومن هنا فإننا مستعدون لبذل كافة الجُهُود من أجل العمل معاً مع دول المنطقة لإيقاف العنف.

وأشار وزير الخارجيَّة الإيرانيّ إلى العلاقات الثنائيَّة بين السعوديّة والجُمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، وتحسنها في مجالات معينة، وأكّد الجانبان على ضرورة إستمرار المباحثات التي بدأت في بغداد ووصلت إلى الجولة الرابعة،كما بحثا التعاون الثلاثيّ السعوديّ والإيرانيّ والعراقيّ من أجل البدء بالجولة الخامسة للمباحثات.

وفي مجال العلاقات الثنائيّة تم التطرق إلى مُختلف القضايا الثنائيّة واتفق الوزيران على اجتماع قريب يجمعهما في طهران.