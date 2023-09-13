وزيرا الخارجية العراقي والإيراني يبحثان الإتفاقية الأمنية المبرمة بين الجانبين

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية، إن وزير خارجية بلادها حسين أمير عبداللهيان، استقبل نظيره العراقي فؤاد حسين في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة طهران.

وأضافت تلك الوسائل، أن الجانبين تباحثا حول اهم القضايا الثنائية الى جانب القضايا الاقليمية والدولية.

وکان التفاوض على القضايا ذات الاهتمام المشترك وتوسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقضايا والتطورات الإقليمية وبالطبع عملية التنفيذ الكامل للاتفاقية الأمنية بين الجانبين من قبل العراق من أهم مواضيع النقاش بين وفدي إيران والعراق، بحسب وسائل الاعلام الايرانية

وصرّح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أمس الثلاثاء، أنه سيجري اليوم الأربعاء زيارة إلى العاصمة طهران، متوقعا في الوقت ذاته عدم لجوء إيران إلى استخدام العنف ضد الجماعات الكوردية المعارضة لها والمتواجدة على أراضي إقليم كوردستان خاصة بعد تنفيذ أربيل وبغداد للاتفاق المتعلق بهذا الموضوع المبرم مع الحكومة الإيرانية.