وزير الخارجية الإيراني يصل العاصمة بغداد

شفق نيوز/ وصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بعد ظهر اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر مطلع من داخل مطار بغداد الدولي لوكالة شفق نيوز، إن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قد استقبل وزير الخارجية الإيرانية.

وكان مصدر مطلع قد أبلغ في وقت سابق من اليوم وكالة شفق نيوز، بأن عبداللهيان سيُجري خلال الساعات المقبلة زيارة رسمية سريعة تستغرق بضع ساعات من اجل متابعة تنفيذ الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وايران.

وأضاف أن الزيارة تتضمن بحث توحيد المواقف ما بين بغداد وطهران بشأن احداث فلسطين.

بدورها أكدت وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية أن عبد اللهيان سيتوجه اليوم الخميس إلى العراق ثم لبنان لإجراء المحادثات مع مسؤولي الدولتین بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.

وكانت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الامني المشترك مع إيران قد أكدت، في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة للنظام في طهران المتواجدة في أراضي إقليم كوردستان، وبشكل نهائي تمهيداً لإعتبارهم لاجئين.

يُذكر أنه، في يوم 19 من شهر أيلول/سبتمبر الماضي، قد انتهت المهلة المحددة في الاتفاق الأمني المبرم بين العراق وإيران والذي يقضي بموجبه نزع سلاح الجماعات والأحزاب الكوردية المناوئة للنظام في طهران، وقد هدد مسؤولون إيرانيون قبل ذلك بأنهم سيلجأون إلى استهداف تلك المجاميع كما فعلت طهران في أوقات سابقة.