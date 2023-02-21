وزير الخارجية الإيراني يزور بغداد لبحث وساطة جديدة مع أمريكا

شفق نيوز/ كشف مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان سيزور العاصمة العراقية بغداد خلال الساعات المقبلة.

وقالت المصادر، لوكالة شفق نيوز، ان "عبداللهيان، سوف يصل الى العاصمة بغداد خلال الساعات المقبلة، في زيارة رسمية تستمر لمدة يومين، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين العراقيين".

"وتأتي هذه الزيارة بهدف بحث الوساطة العراقية الجديدة ما بين طهران وواشنطن"، وفقا للمصادر.

كما أشارت إلى أن "العراق عرض وساطته ما بين طهران وواشنطن بشأن تسوية الخلافات حول الاتفاق النووي، وايران أبدت موقفا مؤيدا لوساطته".

وأوضحت المصادر أن "هذه الوساطة طرحها وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الامريكية، وأيضا كان هناك موقف امريكي مرحب بهذه الوساطة، ولهذا زيارة عبداللهيان لبغداد سوف تتركز حول هذا الملف".

وكانت وسائل اعلام رسمية إيرانية قد أعلنت، يوم الأحد 12 من شهر شباط الجاري، أن وزير خارجية بلادها حسين امير عبداللهيان تلقى دعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين لزيارة بغداد.