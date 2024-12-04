وزير الخارجية الإيراني يزور العراق للتباحث بشأن التطورات في سوريا

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد يوم الجمعة المقبل.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن عراقجي سيعقد خلال زيارته اجتماعات عدة مع المسؤولين العراقيين لبحث تطورات وتداعيات الأوضاع في سوريا وتأثيرها على المنطقة.

ووفقا للمصدر، فإن الزيارة ستستغرق يوما واحدا سيلتقي خلالها عراقجي رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني.