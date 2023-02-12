وزير الخارجية الإيراني يتلقى دعوة رسمية لزيارة العراق

شفق نيوز/ أعلنت وسائل اعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أن وزير خارجية بلادها حسين امير عبداللهيان تلقى دعوة رسمية من نظيره العراقي فؤاد حسين لزيارة بغداد.

وذكرت تلك الوسائل، أن عبداللهيان تلقى اتصالا هاتفيا من حسين وجرت خلاله مناقشة آخر تطورات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

وأضافت أنه جرت مناقشة الأوضاع الأخيرة للعلاقات الثنائية. كما تشاور الطرفان بشأن الخطوات المتعلقة باتفاق إلغاء العقوبات.

ودعا وزير الخارجية العراقي أمير عبد اللهيان لزيارة بغداد، بحسب وكالة "مهر" للأنباء.