وزير الخارجية الإيراني: لن نتحمل استمرار الاعتداءات المنطلقة من إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، يوم الجمعة، عن أسفه إزاء ما أسماه استمرار اعتداءات الأحزاب الكوردية الإيرانية المعارضة ضد بلاده والذي تتخذ من أراضي إقليم كوردستان العراق ملجأ لها.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه عبداللهيان مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وفقا لما ذكره الأول اليوم في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أنه شكر حسين ورئيس مجلس وزراء العراق على جهودهما لإطلاق سراح الحاج الإيراني الذي كان محتجزا في السعودية.

بخصوص قضية إقليم كوردستان العراق ، قال عبداللهيان إنه: بعد 4 عقود ورغم الالتزامات المتكررة من قبل سلطات الإقليم ، مازالت مستمرة للأسف تحركات الزمر الإرهابية المسلحة انطلاقا من أراضي الإقليم ضد الأمن القومي الإيراني.

وأضاف "نحن ومع الاحترام والالتزام بتطوير العلاقات المتميزة بين البلدين ، مثلما أكد كبار المسؤولين العسكريين في جمهورية إيران الإسلامية ، لن نتحمل استمرار الاعتداءات والأعمال الإرهابية من قبل هذه الزمر التي تتخذ من الاقليم ملجأ لها وتستهدف الأمن القومي الإيراني".

وتشن القوات الإيرانية منذ قرابة أسبوعين قصفا مكثفا بالمدفعية والطائرات المسيرة استهدفت به مناطق حدودية في إقليم كوردستان تحت ذريعة مهاجمة الأحزاب الكوردية المناهضة لنظام الجمهورية الإسلامية في طهران.

هذا ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسة لمناقشة القصف الإيراني المستمر على أراضي الإقليم والذي أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى والذي استدعت بغداد على إثره السفير الإيراني.