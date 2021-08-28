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وزير الخارجية الإيراني: كان من الضروري دعوة سوريا لقمة بغداد

Category: سیاسة

Date: 2021-08-28T04:52:37+0000
وزير الخارجية الإيراني: كان من الضروري دعوة سوريا لقمة بغداد

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان يوم السبت أن إيران ترحب بأي مبادرة اقليمية يقدمها المسؤولون العراقيون بمشاركة دول المنطقة.

وصرّح عبداللهيان قبيل مغادرته إلى العراق قائلا: كان من الضروري دعوة سوريا الى هذا المؤتمر، باعتبارها جارة مهمة للعراق.

وأضاف إيران على اتصال مع القيادة السورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة، وسنتشاور مباشرة مع دمشق حول قمة بغداد والتأكيد على الدور المهم لدول المنطقة حول أي مبادرة إقليمية.

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيبدأ أعماله اليوم السبت بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم .

ويشارك في المؤتمر بالإضافة إلى دول الجوار العراقي (باستثناء سوريا)، قطر والإمارات ومصر، وكذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واليابان.

وكان العراق قد أعلن أن المؤتمر يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية وحل الخلافات بين جيران العراق.

ومن المتوقع أن تعقد بعض الاجتماعات الجانبية على هامش المؤتمر بين بعض الدول المشاركة التي تشهد بعض الخلافات.

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