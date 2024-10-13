عراقجي: حرب الكيان قد تمتد لدول المنطقة وجاهزون للحرب والسلام

شفق نيوز/ ثمن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الاحد، موقف العراق بعدم السماح باستخدام أجوائه لشن أي هجمات على إيران.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك ببغداد مع وزير الخارجية العراقي.

وأكد أن المنطقة تمر بمرحلة حساسة، حيث تتزايد احتمالات اندلاع اشتباكات وتصاعد التوتر بشكل كبير، مرجعًا ذلك إلى "الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة، والتي امتدت تداعياتها إلى لبنان، مع احتمال أن تمتد إلى دول أخرى في المنطقة مما يشكل خطراً عليها".

ودعا الوزير الإيراني إلى مواجهة "الحملات والهجمات الصهيونية" والتصدي لها، مؤكدًا على ضرورة إيقافها لحماية الشعب الفلسطيني واللبناني. وأوضح أن إيران لا ترغب في التصعيد أو الحرب، لكنها مستعدة للتعامل مع أي وضعية، سواء كانت حربًا أم سلامًا، مؤكدًا على استعداد بلاده التام لهذه الأوضاع، مشددًا في الوقت نفسه على أن إيران لا تخشى الحرب لكنها لا ترغب فيها.