عبد اللهيان: أمن المنطقة لن يستتب إلا بالثقة المتبادلة وندعو لحوار بعيدا عن التدخلات الأجنبية

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية الايرانية أمير عبداللهيان يوم السبت دول المنطقة إلى فتح قنوات الحوار بعيدا عن تدخلات الدول الأجنبية لتحقيق الاستقرار، مؤكدا دعم بلاده للعراق في المجالات كافة.

وقال عبداللهيان في كلمة له خلال انطلاق أعمال مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، "اتمنى في هذه الاجتماعات ان توصل الى منطقة امنة ومتنامية وحرة"، مضيفا أن "العراق يلعب دورا هاما بفعل الجهود والرؤى البناءة في المنطقة، وأن إيران كانت من اول دول المنطقة التي اعترفت بالعراق الجديد".

ولفت إلى أن "مشروع داعش كان من جملة أهم المخاطر التي تعرضت لها المنطقة مما تركت خسائر لا تعوض، وتضرر العراق كثيرا من الجماعات الارهابية وان لم تكن الإرادة الشعبية ودعم المرجعية وتقارب ابناء الشعب متاحة لم يكن يُعرف ماذا سيحل بالعراق وبلدان المنطقة وإلى أي مدى تتعرض المنطقة والعالم الى التهديدات المباشرة من قبل التيارات الارهابية".

عبداللهيان مضى قائلا ايران ساهمت بمد يد العون على مسار مكافحة الارهاب ولم تدخر جهدا في هذا الإطار.

وهاجم وزير الخارجية الايراني الولايات المتحدة قائلا إن الامريكيين لا يجلبوا السلام والامن لشعوب المنطقة بل كانوا العامل الرئيسي للانفلات الامني واللاأمن ويمكن رؤية واستشعار هذا الامر في عدد من دول المنطقة".

وقال ايضا أن ايران تؤكد على تحقيق السلام دوما عبر الحوار والتباحث الاقليمي وتتمنى ان تصل دول المنطقة الى قناعة بان الأمن من لا يستتب إلا على الثقة المتبادلة بين الدول والاعتماد على القدرات الوطنية وعدم تدخل الدول الاجنبية وهذا يمكن من تعزيز التعاون في المجالات كافة".