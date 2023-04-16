وزير الخارجية الأوكراني في بغداد غداَ

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية العراقية، يوم الأحد، أن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يزور العاصمة بغداد غدًا.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا يزور بغداد غدًا، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية، والتشاور حول كيفية التعامل مع مختلِف القضايا، والتحدِيات الإقليمية والدولية في المنطقة.

وبين الصحاف، أن كوليبا سيلتقي خلال زيارته رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.