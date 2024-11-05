وزير الخارجية الأمريكي يدعو السوداني لأن "يسيطر" على الجماعات المسلحة

شفق نيوز/ دعا وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن، يوم الثلاثاء، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "للسيطرة" على الجماعات المسلحة وعدم جر العراق الى صراع إقليمي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين بلينكن والسوداني وفقاً لقناة الجزيرة.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "الوزير بلينكن بحث في اتصال مع رئيس الوزراء العراقي الجهود الجارية لإنهاء الحرب في غزة والجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل في لبنان".

وشدد بلينكن خلال الاتصال الهاتفي على "أهمية عدم جر العراق إلى صراع إقليمي"، مؤكداً على "ضرورة أن يسيطر العراق على الجماعات المسلحة التي تشن هجمات من أراضيه".

ودعا بلينكن الحكومة العراقية إلى "حماية الموظفين الأمريكيين من الهجمات التي تشن من العراق".