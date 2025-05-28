وزير الخارجية الأمريكي يتسلم طلباً "جمهورياً" بفرض عقوبات فورية على العراق

شفق نيوز/ طالب نائبان جمهوريان في مجلس النواب الأميركي، بفرض عقوبات فورية على العراق، متهمين حكومة بغداد بـ"الخضوع الكامل للنفوذ الإيراني"، وتحويل البلاد إلى "دمية في يد طهران"،.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، دعا النائبان جو ويلسون (عن ولاية كارولاينا الجنوبية) وغريغ ستيوب (عن ولاية فلوريدا) إلى "إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع العراق"، مطالبين بتجميد كافة المساعدات الأميركية للحكومة العراقية، إلى حين اتخاذ خطوات جدية لـ"الحد من الهيمنة الإيرانية".

My letter today with @RepGregSteube to Secretary Rubio asking for sanctioning Iraq to be included as part of maximum pressure. ⬇️ pic.twitter.com/uhS4POxehb — Joe Wilson (@RepJoeWilson) May 28, 2025

وقال النائبان في الرسالة إن "إيران اليوم تسيطر فعلياً على الحكومة العراقية وعلى قطاعات واسعة من الأجهزة الأمنية"، معتبرين أن الدعم الأميركي المستمر لبغداد يُعد "خيانة لتضحيات أكثر من 4400 جندي أميركي قُتلوا منذ عام 2003".

وألقى المشرعان الجمهوريان باللوم على إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في "تمكين إيران داخل العراق"، من خلال دعم رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، والسماح للميليشيات المدعومة من طهران بالتمدد بذريعة محاربة تنظيم داعش.

وأضافا أن السياسة الحالية تجاه بغداد تمثل "إخفاقاً استراتيجياً"، داعين إلى اتباع سياسة أكثر حزماً تهدف إلى كبح النفوذ الإيراني ليس فقط في العراق، بل في عموم المنطقة.