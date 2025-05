وزير الخارجية الأمريكي يتسلم طلباً "جمهورياً" بفرض عقوبات فورية على العراق

شفق نيوز/ طالب نائبان جمهوريان في مجلس النواب الأميركي، بفرض عقوبات فورية على العراق، متهمين حكومة بغداد بـ"الخضوع الكامل للنفوذ الإيراني"، وتحويل البلاد إلى "دمية في يد طهران"،.

وفي رسالة موجهة إلى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، دعا النائبان جو ويلسون (عن ولاية كارولاينا الجنوبية) وغريغ ستيوب (عن ولاية فلوريدا) إلى "إعادة تقييم شاملة للعلاقات مع العراق"، مطالبين بتجميد كافة المساعدات الأميركية للحكومة العراقية، إلى حين اتخاذ خطوات جدية لـ"الحد من الهيمنة الإيرانية".

