روبيو للسوداني: يجب محاسبة المتورطين فى الهجمات على منشآت الطاقة

شفق نيوز - واشنطن

حثّ وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، الحكومة الاتحادية العراقية على ضرورة محاسبة المتورطين بالهجمات التي استهدفت البنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه روبيو مع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وفقا لما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الامريكية تامي بروس.

ونقلت بروس عن وزير الخارجية تأكيده على دعم الولايات المتحدة لأمن واستقرار العراق، ووقوفها إلى جانب الحكومة العراقية في مواجهة التحديات الأمنية، خاصة تلك التي تستهدف المنشآت الحيوية وقطاع الطاقة.