وزير الخارجية الأمريكية يهاتف السوداني لبحث الاتفاقيات الثنائية

شفق نيوز/ تلقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة.

وذكر بيان لمكتب السوداني أن الأخير تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، جرى خلاله البحث في مجمل العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها.

وشهد الاتصال مناقشة مجالات التنسيق بين العراق والإدارة الأمريكية الجديدة، وأطر التعاون في سياق الاتفاقات الثنائية.

وجرى استعراض التقدم الحاصل في العمل المشترك في مختلف المجالات، والاتفاق على تكثيف التواصل وتعميق التعاون.