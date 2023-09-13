وزير الخارجية النمساوي: هناك أُفق لحل الخلافات بين أربيل وبغداد

شفق نيوز/ أعرب وزير الخارجية النمساوي أليكساندر شولنبيرغ، يوم الأربعاء، عن تفاؤله بحل الخلافات والقضايا العالقة بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقال الوزير في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش زيارته إلى قلعة أربيل الأثرية برفقة المحافظ أوميد خوشناو، إن زيارته إلى العراق وإقليم كردستان كانت ناجحة، وستواصل النمسا التعاون مع أربيل وبغداد.

وأضاف أن لقاءه مع المسؤولين في كوردستان كانت بنّاءة، وعلى الرغم من صعوبات الوضع، إلا أن هناك أفقا للحل، مضيفا أن أربيل وبغداد قادرتان على حل مشاكلهما.

وتبع الوزير بالقول، هناك شركات نمساوية في أربيل و بغداد، وهي مؤشر على الثقة بيننا.

ووصل وزير خارجية النمسا، مساء أمس الثلاثاء، الى مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان في زيارة رسمية، قادما من العاصمة بغداد بعد لقائه نظيره العراقي، والرئاسات الثلاث.