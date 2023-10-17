وزير الخارجية: المساعيّ الدبلوماسيَّة العراقيَّة تجري بشكل رفيع المستوى لإيصال المساعدات لغزة

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، أن المساعي الدبلوماسية العراقية تجري بشكل "رفيع المستوى" لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وذكر بيان صادر عن الوزارة اليوم الثلاثاء، أن حسين إستقبل أمس الإثنين، أمين عام جامعة الدول العربيَّة أحمد أبو الغيط، وجرى خلال اللقاء، بحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن الوزير أكد على أهميّة وحدة الموقف العربيّ والإسلاميّ، والتحرك العاجل لإيقاف التصعيد والعمل المُشترِك لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطينيّ، والتي كانت السبب الأساس في توتر الأوضاع في الأراضيّ الفلسطينيَّة، داعياً إلى ضرورة أنَّ تمارس الدول العربيَّة دورًا حاسمًا من أجل تطبيق القرارات الدوليَّة التي تُؤكّد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينيّ.

هذا وجدد الوزير حسين موقف حكومة العراق بشأن الأحداث الجاريّة في فلسطين، مُبيّناً أنَّ المساعيّ الدبلوماسيَّة العراقيَّة تجري بشكل رفيع المستوى، بهدف التوصل إلى إيصال المساعدات الإنسانيَّة إلى قطاع غزة، والحيلولة دون أي تهجير قد يطال الشعب الفلسطينيّ لأن ذلك ستكون له تداعيات وخيمة.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت، يوم 12 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه، بإرسال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة المحاصر من قبل القوات الإسرائيلية.