وزير الخارجية الكويتي يجري زيارة رسمية إلى العراق

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وزير الخارجية الكويتي سالم عبدالله الجابر الصباح غداً الأحد زيارة رسمية إلى العراق.

وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحّاف، في بيان مقتضب إن: الصباح يصل غداً إلى بغداد في زيارة رسميَّة.

هذا وسيلتقي الصباح نظيره العراقي فؤاد حسين إضافة إلى الرئاسات الثلاث، ومن المقرر أن يبحث معهم عددا من القضايا الثنائية ذات الإهتمام المشترك ومن بينها قضية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، وفقا للمعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز.