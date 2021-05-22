وزير الخارجية الفلسطيني يزور العراق حاملا رسالة لصالح والكاظمي

شفق نيوز/ من المقرر أن يجري وزير الخارجيّة الفلسطيني رياض المالكي زيارة رسمية غدا الأحد إلى العاصمة العراقية بغداد، يسلم خلالها رسالة من الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى نظيره برهم صالح ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت عن السفير الفلسطيني في بغداد احمد عقل قوله: إنَّ المالكي يزور العراق، بصفته مبعوث الرئيس الفلسطيني وسيلتقي خلال زيارته الرئاسات الثلاث وعددا من القيادات السياسية العراقية.

واوضح عقل أنَّ “الزيارة تهدف إلى تفعيل العمل السياسي العراقي الفلسطيني وتوقيع اتفاقية (التنسيق المشترك) لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة في مواجهة العدوان الاسرائيلي”.